Bancarotta per società di vendita auto e moto, Cassazione conferma due condanne

Gela. Sia in primo che in secondo grado erano già state pronunciate sentenze di condanna per l’imprenditore Paolo Bordieri e per Grazia Morselli, la moglie che collaborava alla gestione di due società per la vendita di auto e moto. La Cassazione ha confermato la decisione, annullando solo rispetto alla rideterminazione della durata delle sanzioni accessorie. Entrambi erano accusati di bancarotta, per aver distratto fondi dalle due società, così da evitare che potessero finire alle curatele fallimentari, che si sono costituite parti civili (assistite dai legali Filippo Spina e Giuseppe Condorelli). La condanna fu emessa anche in appello ormai due anni fa. Per Bordieri la pena è di quattro anni e sei mesi di detenzione. Per Morselli, invece, è stata indicata in quattro anni.