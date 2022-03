Banco alimentare all’ex mattatoio, sì giunta ad ulteriori spazi chiesti da Enimed

Gela. Spazi ulteriori per l’hub del Banco alimentare, che Enimed ha finanziato. La giunta ha autorizzato la modifica richiesta dai responsabili della multinazionale. Verrà annessa un’area ulteriore, sempre nell’ex mattatoio di via Cascino. E’ quella la struttura comunale che verrà riconvertita ad hub del Banco alimentare. Il progetto prevede di realizzare il terzo hub, in Sicilia. E’ prevista infatti non solo la normale attività delle associazioni a supporto di chi è in difficoltà ma anche lo stoccaggio di viveri e merci per le attività del Banco.