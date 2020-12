Banco digitale alla scuola “Romagnoli”, consegnati i primi dispositivi

Gela. Il computer non più solo come strumento tecnologico, ma un vero e proprio bene di prima necessità, oramai indispensabile per garantire il diritto allo studio. L’iniziativa del banco digitale, promossa dall’avvocato Francesco Giocolano, si è concretizzata nell’Istituto Comprensivo Ettore Romagnoli attraverso la consegna di 16 computer, così da garantire agli studenti la possibilità di seguire le lezioni erogate in modalità telematica. A seguito dell’emergenza Covid la digitalizzazione ha assunto un ruolo preponderante nella nostra quotidianità, purtroppo però la didattica a distanza è riuscita ad evidenziare ulteriormente il divario sociale tra chi può usufruire dei propri sistemi informatici e chi non ne ha le possibilità.