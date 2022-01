Bandi per fondi Pnrr, amministrazione valuta supporto dell’Università di Catania

Gela. La “caccia” ai fondi, messi a disposizione da programmi del governo nazionale, ma non solo, è una delle poche vie percorribili dall’amministrazione comunale, per avere risorse utili ai progetti. Uno dei potenziali obiettivi è il Piano nazionale di ripresa e resilienza. Sul Pnrr si sono accessi i fari amministrativi. La prossima settimana, è in programma una riunione con rappresentanti dell’Università degli studi di Catania. Si sta valutando la possibilità di una partnership, così da avere supporto da docenti ed esperti del polo etneo. Tutto è concentrato sulla partecipazione ai bandi del Pnrr. “E’ una materia molto complessa – dice l’assessore Terenziano Di Stefano – una collaborazione con l’Università di Catania potrebbe darci il supporto, che per il Pnrr ci manca. Anche io stesso ho bisogno di avere i mezzi necessari per conoscere al meglio le procedure”. Il piano nazionale stanzia risorse finanziarie, anche per le aree in crisi. Al tavolo con i referenti dell’ateneo catanese, si cercherà di capire se ci siano le condizioni per una collaborazione, sui temi del Pnrr e sulle procedure per accedere ai bandi.