Bar devastato da attentato, Comune si costituisce: “Diamo un segnale”

Gela. Il Comune vuole costituirsi parte civile nel giudizio che si aprirà nei confronti del ventiquattrenne Vittorio Graziano Comes. Il giovane è accusato di aver appiccato il fuoco al bar “Belvedere”, in viale Mediterraneo, a pochi passi da Palazzo di Città. I pm della procura, nelle scorse settimane, hanno chiesto e ottenuto il giudizio immediato. L’imputato si presenterà davanti al gup, dopo che la difesa ha deciso di accedere al rito abbreviato. Le fiamme distrussero interamente il locale, da poco riavviato. I sistemi di videosorveglianza dell’attività commerciale ripresero per intero la dinamica dell’azione di fuoco. Carabinieri e pm sono poi arrivati a Comes, attualmente detenuto. Ad incastrarlo sarebbero stati diversi elementi, a cominciare da alcuni particolari dell’auto che quella notte venne usata per arrivare nella zona.