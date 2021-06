Bar, ristoranti, matrimoni e sport, cosa cambia da oggi

Ponte del 2 giugno

Tutti gli spostamenti fuori regione sono consentiti, tra le 5 e le 23; è consentito andare in auto con persone non conviventi ma con il guidatore da solo davanti e non più di 2 passeggeri per ogni fila di sedili posteriori. Non serve il certificato verde Covid-19 per uscire dalla regione, tranne che per andare in Sardegna.

Coprifuoco, feste e matrimoni

Altre misure restrittive in zona gialla verranno allentate a partire dalla seconda settimana di giugno. Si partirà il 7 giugno, quando l’orario di coprifuoco scatterà alle 24. Dal 15 giugno si potrà tornare a festeggiare matrimoni e cerimonie religiose e civili (dai battesimi ai compleanni e alle feste di laurea) anche in zona gialla. Certificato verde Covid-19 obbligatorio per i partecipanti. Per l’abolizione del coprifuoco ovunque e non solo in zona bianca bisognerà aspettare il 21 giugno.