Barbablù Fest, Max Gazzè protagonista della quinta edizione a Morgantina

ENNA (ITALPRESS) – Max Gazzè sarà tra i protagonisti della quinta edizione del Barbablù Fest, il festival di musica, teatro e narrazioni prodotto e realizzato da Terzo Millennio Progetti Artistici e promosso dal Parco Archeologico di Morgantina e della Villa Romana del Casale e dalla Regione Siciliana. Ed è proprio nel Parco Archeologico di Morgantina (Aidone, Enna), ma anche a Villa Romana del Casale a Piazza Armerina e a Mazzarino, che si terranno gli appuntamenti del Barbablù Fest, nato da un’idea di Pietrangelo Buttafuoco e che prende il suo nome dalla Testa di Ade, uno dei pezzi archeologici più importanti riconsegnati alla Sicilia dopo il trafugamento da Morgantina, ribattezzata Barbablù in ragione degli straordinari riccioli blu della barba.

Il primo agosto Max Gazzè si esibirà nel magico scenario del Parco Archeologico di Morgantina, insieme alla Calabria Orchestra, con Musicae Loci, il progetto live musicale e culturale che ha unito le sue note con le orchestre popolari e le tradizioni locali. L’artista regalerà al pubblico le sue canzoni in una veste inedita, che assorbirà colori e suoni tipici delle diverse zone in cui lo spettacolo verrà ospitato con contaminazioni e suggestioni ogni volta diverse.

Un progetto culturale legato al territorio, inteso non solo come area geografica ma soprattutto come terra di storia, musica e arte. Ottoni e percussioni, tamburelli, organetti, violini e chitarre battenti si fonderanno con le sonorità di Gazzè, spaziando tra stili ed epoche diverse, con una versatilità musicale particolare dove i ritmi colorati e ipnoticamente ripetitivi degli strumenti più tradizionali e delle percussioni si uniranno al background sonoro del cantante. Così, in una commistione reciproca di note, l’orchestra ridisegnerà con nuove sfumature i brani del cantautore e lui reinterpreterà alcune delle canzoni più rappresentative della tradizione locale. Musicae Loci è prodotto e organizzato da OTR live.

