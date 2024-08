Barbagallo “Con l’Autonomia le differenze tra Nord e Sud si aggraveranno”

PALERMO (ITALPRESS) – “Abbiamo già superato la soglia delle 500 mila firme per il referendum: non siamo qui per i numeri, ma per dimostrare che la gente ha voglia di partecipare. Quando ci sono le elezioni le persone non vanno a votare, adesso invece devono farlo e tocca a noi spiegare loro che stavolta serve”. Così il leader nazionale di Uil Pensionati Carmelo Barbagallo, a margine di un’iniziativa per la raccolta delle firme contro l’autonomia differenziata a piazza Verdi, a Palermo. “Bisogna dire sì all’abolizione di una legge sbagliata – prosegue Barbagallo -. Noi siciliani dobbiamo essere a conoscenza del fatto che l’autonomia differenziata ce l’abbiamo da più di settant’anni: con questo disegno di legge le differenze di Sicilia e Sardegna con il resto d’Italia rimarranno, o addirittura si aggraveranno. Noi pensionati siamo metà del paese e non vogliamo che succeda tutto questo”.“Bisogna dare ai giovani la possibilità di farsi una famiglia e avere un lavoro stabile e duraturo, piuttosto che lasciarli in una condizione di precarietà – prosegue Barbagallo -. Mancano soprattutto le infrastrutture e sono fondamentali, perchè oggi la Sicilia è in balia della siccità: un tempo c’erano una ventina di dighe, ma in alcune c’era la canalizzazione e mancavano gli invasi e in altre c’erano gli invasi e mancava la canalizzazione”. “La sanità non potrà mai essere veramente pubblica senza ticket e superticket – continua Barbagallo -. Dobbiamo avere una scuola che agevoli le realtà più disagiate sul piano economico, inoltre il trasporto pubblico locale deve essere a prezzi politici: la Sicilia e la Sardegna non possono essere svincolate dal resto del paese”. – foto xd8 Italpress –(ITALPRESS).