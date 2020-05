Barelle di biocontenimento donate ma ferme, ricoverati covid tra i reparti in ambulanza

Gela. Sono ancora inutilizzate le due barelle di biocontenimento donate dai gelesi all’ospedale “Vittorio Emanuele”. Undici giorni di inattività (non sono stati evidenziati problemi durante la consegna delle barelle speciali), in piena emergenza coronavirus, costata questa mattina nell’impossibilità di sottoporre a tac un paziente ricoverato da quattro giorni in Medicina. Dopo un’ora di attesa in ambulanza, l’ottantanovenne, costretto ad un respiratore artificiale, in attesa di conoscere l’esito del tampone inviato ai laboratori dell’ospedale “Sant’Elia” di Caltanissetta, è stato rispedito in reparto senza riuscire a raggiungere l’unità operativa di Radiologia.