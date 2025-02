“Basarocco” in emergenza, Pd: “Regione, amministrazione comunale e Asp diano risposte”

Niscemi. L’ospedale “Basarocco”, come altri nosocomio del territorio, compreso il “Vittorio Emanuele” di Gela, versa in una condizione di emergenza. I dem niscemesi, con il segretario Carlo Pisa, segnalano condizioni di evidente difficoltà, sia sul piano del personale ridotto sia su quello dei servizi. “Passata l’emergenza Covid, rimane l’emergenza sanitaria. Carenza di personale medico, il reparto di Medicina e Laboratorio di Analisi in sofferenza, la Chirurgia esiste solo sulla carta, manca infatti la figura dell’anestesista, così come la lungodegenza. Lunghi i tempi di attesa per le visite specialistiche, ci possono volere molti mesi. Il consultorio familiare è depotenziato per la mancanza di figure cardine”, fanno sapere attraverso una nota gli esponenti del Pd.