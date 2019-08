Base gas a rischio, Lorefice: “Da Regione non arriva parere ma Eni non si tiri indietro”

Gela. Poche ore fa, è partito un sollecito, indirizzato al presidente del consiglio Giuseppe Conte e ai ministri Luigi Di Maio e Sergio Costa, per l’attivazione di un tavolo romano sugli sviluppi del protocollo di intesa. Ad oggi, dopo la prima richiesta di fine luglio, con il governo che pensa ad altro, non sono arrivate risposte. In bilico, c’è l’investimento sulla base gas di Eni, fermo a causa della mancata proroga Via. Il senatore grillino Pietro Lorefice, già su questa testata, aveva confermato di essere al corrente della procedura e adesso rilancia. “Facciamo chiarezza, la commissione Via del Ministero dell’ambiente ha dato parere favorevole alla richiesta di Eni lo scorso 4 luglio e si attende il parere del ministero per i beni e le attività culturali – dice – quest’ultimo, ancora, non ha comunicato la propria posizione non per inattività o per la sopravvenuta crisi, bensì perché nonostante i ripetuti solleciti è ancora in attesa di un riscontro da parte della Regione Siciliana per un parere univoco”. Il senatore conferma che la procedura va a rilento non solo per la “firma” ministeriale alla proroga Via che non arriva, ma anche perché dalla Regione non pervengono riscontri. Durante l’ultimo tavolo tenutosi a Palermo, era stato confermato che la procedura stava andando avanti. Insomma, anche il presidente Nello Musumeci dovrebbe sollecitare i suoi dirigenti e tecnici.