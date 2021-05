“Basi solide per rapporto con M5s”, Siragusa: “Greco? Ormai è governance di destra”

Gela. “Il rapporto con il Movimento cinquestelle anche in città? Ha basi solide per poter essere strutturato, mentre ormai quella di Greco è una governance di destra e il Pd ne è assolutamente lontano”. L’alleanza tra i dem e la coalizione del sindaco è ormai un lontano ricordo e il segretario cittadino del Pd Guido Siragusa fissa confini assai diversi rispetto a quelli di due anni fa. “L’asse con il Movimento cinquestelle si sta consolidando soprattutto in consiglio comunale – dice – abbiano tanti punti in comune sulla questione rifiuti. Ad esempio, non capiamo quale sia la posizione dell’amministrazione comunale sulla gestione in house. Mi pare che sia già cambiata più volte. La condivisione c’è anche su questioni come quella dei disabili. Del resto, il Movimento cinquestelle di Giuseppe Conte si sta collocando, in maniera sempre più convinta nell’area di centrosinistra. Il Pd, in città, sta lavorando per costruire un progetto politico diverso da quello attuale, che sappia dare risposte vere alla città. Chiaramente, sul rapporto tra Pd e Movimento cinquestelle resistenze ci sono sia al nostro interno che tra i grillini. Penso che bisogna superare i retaggi del passato. Il centrosinistra in città non è scomparso e chi lo pensa, sbaglia. Magari, non ci sono più i partiti di un tempo, ma rimangono i consensi, che possiamo ottenere rimanendo netti e non neutri rispetto alle questioni della città”. Quelli citati da Siragusa, non sono gli unici dossier sui quali i dem vogliono vederci chiaro. “Sul porto e sulle novità che ci sono, dopo l’accordo che l’amministrazione comunale ha reso pubblico, vogliamo verificare – continua – stessa cosa, per quanto riguarda il rapporto tra l’ente e la partecipata. Sui disabili, inoltre, ci saranno iniziative anche della nostra deputazione regionale. Proposte all’amministrazione comunale ne faremo ancora, chiaramente dall’opposizione. La nostra non sarà mai un’opposizione preconcetta”.