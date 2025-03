Basket, Gela di scena a Gravina. Per Gaspare Caiola solo un trauma distorsivo

Giungono intanto buone notizie dall’infermeria che riguardano Gaspare Caiola, che domenica scorsa ha abbandonato anzitempo il parquet per via di un infortunio. Gli esami a cui si è sottoposto il numero 23 non hanno evidenziato alcuna lesione ma solo un forte trauma distorsivo. Sospiro di sollievo, dunque, per coach Bernardo, che dovrà fare a meno dell’atleta gelese solo in occasione della gara contro il Gravina. Caiola potrà mettere la propria esperienza al servizio della squadra per i playoff e, con ogni probabilità, anche per le ultime due gare di regular season.