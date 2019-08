BASKET: TERZO KO AL TORNEO ACROPOLIS, ITALIA BATTUTA DALLA TURCHIA

ATENE (GRECIA) (ITALPRESS) – Dopo due pesanti ko contro Grecia (-20) e Serbia (-32), arriva la terza sconfitta consecutiva per l’Italia di Meo Sacchetti al torneo dell’Acropolis di Atene. Gli azzurri, nell’ultima gara del torneo, sono stati battuti dalla Turchia con il punteggio di 72-70 al termine di una gara che ha visto gli azzurri avanti per buona parte, per poi essere raggiunti e superati nel finale. Top scorer azzurro Alessandro Gentile con 26 punti. “Ci dispiace per il risultato. Per larghi tratti della partita abbiamo giocato un buon basket ma ancora una volta nel finale ci è mancata la lucidità. Domani andiamo in Cina per lavorare ancora e inserire pian piano i giocatori che finora ci sono mancati. Prendiamo le cose migliori di questa partita e continuiamo per la nostra strada”. La squadra azzurra partirà domani da Atene destinazione Pechino per poi trasferirsi a Shenyang e disputare il torneo AusTiger con Serbia (23 agosto), Francia (25 agosto) e Nuova Zelanda (26 agosto) al quale prenderanno parte anche Gigi Datome e Danilo Gallinari reduci dai rispettivi infortuni. L’esordio al Mondiale, invece, e’ in programma il 31 agosto a Foshan contro le Filippine (ore 13.30 in Italia).

(ITALPRESS).