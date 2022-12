“Basta arcobaleno, lavoriamo a coalizione omogenea”, Ventura: “Greco? Scarica solo sul passato”

Gela. Se il sindaco Lucio Greco si appresta a varare la nuova giunta per arrivare a fine mandato (con non poche diatribe politiche da superare), fuori dal municipio c’è già chi sta cercando di individuare le giuste basi per “un’alternativa”. Il coordinatore provinciale di Italia Viva Giuseppe Ventura fa capire che, seppur con un “profilo basso”, incontri e primi contatti sono in corso. “Preferisco non dire di più, informeremo al momento giusto – spiega – però, Italia Viva c’è e vogliamo lavorare per una coalizione alternativa a quella del sindaco Greco”. Un progetto che vede il gruppo locale di Iv in prima fila, “ma non pretendiamo nulla”, precisa Ventura. Il partito aveva scelto di stare con l’avvocato Greco, schierando in giunta l’ex assessore Cristian Malluzzo, che si è occupato di un settore strategico come quello dell’ambiente e dei rifiuti. La visione gestionale dei renziani non ha trovato riscontro in quella del sindaco e le strade si sono divise. Iv, ora in federazione con Azione di Calenda, ha tentato il colpo delle nazionali, puntando tutto sull’avvocato Emanuele Maganuco. Il risultato, che non ha consentito di arrivare all’obiettivo dell’elezione, è stato comunque interpretato come un primo approccio con la città sul piano elettorale. Con più esperienza, il gruppo cittadino vuole riprovarci per le prossime amministrative. Il progetto Greco l’hanno chiuso uscendo dalla giunta. “Non ci sarà più alcuna esperienza arcobaleno – aggiunge Ventura – vogliamo lavorare per una coalizione ampia ma omogenea. Non è una questione di destra o di sinistra, non è un tema che mi appassiona. Invece, parliamo di punti programmatici e di chi vorrà sostenerli e condividerli per provare a governare la città. Ripeto, noi non pretendiamo nulla”. Il perimetro del progetto in costruzione è ancora allo stato embrionale ma i renziani si stanno muovendo e non sembrano trascurare nessun fronte.