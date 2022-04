“Basta assenze in aula”, confronto alleati-Greco: nodo numeri e FI deve dare garanzie

Gela. Se la maggioranza deve andare avanti, sulla scorta del progetto di tre anni fa, sarà necessaria la presenza costante di tutti gli alleati, a cominciare dai numeri tra gli scranni del consiglio comunale. E’ ruotato intorno alla consistenza effettiva dei pro-Greco il confronto che si è tenuto nella prima serata. Il sindaco ha chiamato a raccolta i suoi e pare che abbia introdotto l’incontro, facendo una lunga disamina su quanto fatto fino ad ora ma anche sugli obiettivi che l’amministrazione comunale non vuole mancare. C’erano tutti gli alleati, i consiglieri comunali della coalizione (ha preso parte anche l’indipendente Luigi Di Dio), i segretari di partiti e movimenti e gli assessori. Un confronto senza troppi condizionamenti e una certezza sembra essere maturata. Per il fronte civico, ma anche per i consiglieri più vicini alla linea del primo cittadino e per diversi esponenti dei partiti, non si può continuare a “sopravvivere” all’assise civica, in balia di numeri che sono troppo spesso più che risicati. Nessuno vuole che la maggioranza venga salvata in corner da qualche esponente di opposizione. Il concetto non sfugge, non si può stare in maggioranza, con rappresentanti in giunta, senza partecipare attivamente all’azione d’aula. Inutile dire che le assenze di Forza Italia (al vertice rappresentata dall’assessore Nadia Gnoffo) stanno creando non pochi problemi interni. I pro-Greco sono stati diretti, chiedendo che il primo cittadino prenda provvedimenti, qualora non si riesca ad invertire la rotta. L’assessore Gnoffo pare abbia confermato il pieno sostegno forzista al progetto del sindaco. Già le prossime sedute dell’assise civica, per qualcuno, potrebbero essere un primo test, così da valutare se anche gli azzurri sosterranno attivamente l’amministrazione comunale, su atti che si preannunciano anche politicamente dirimenti.