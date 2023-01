“Basta campagna elettorale anticipata”, Greco contro “chi è fuggito”: FI e M5s contestano sue scelte

Gela. Un pericolo dissesto che viene da lontano e non si limita agli ultimi mesi. Tra gli scranni della maggioranza e in quelli di opposizione la linea è quasi bipartisan. La burocrazia comunale viene ormai vista quasi come delegittimata. “Note su note che non servono. Sembra un esercizio di stile e basta”, ha detto l’esponente civico Rosario Faraci. “C’è un marasma – ha proseguito – è un ente non organizzato e non ci ha pensato nessuno neanche prima. Per voi, la soluzione potrebbe essere il dissesto ma noi vogliamo impedirlo. Noi dobbiamo tutelare gli interessi dei cittadini. Io non mi fido più. Siamo in aula perché l’abbiamo voluto noi per chiudere una procedura”. La grillina Virginia Farruggia non ha trascurato quello che è accaduto prima del parere negativo dei revisori dei conti al bilancio di previsione. “Perché un assessore osannato da tutti, anche da noi, ha deciso di dimettersi a settembre? – ha spiegato riferendosi all’ex assessore al bilancio Danilo Giordano – il sindaco ha poi tenuto per sé la delega senza un assessore e ora siamo in questa situazione. L’esperto Centonze ha indicato un possibile disavanzo da sessanta milioni di euro. Questo, fino a qualche mese prima, era un ente comunale con pareggio di bilancio. L’unico coerente è stato l’ex dirigente Alberto Depetro che si è dimesso perché non ha voluto rivedere la sua linea. In questi mesi, se ne sono andati altri dirigenti. Negli altri Comuni cercano il posto fisso, in città invece fuggono”. Dai banchi di Forza Italia, il capogruppo Rosario Trainito ha contestato l’operato del primo cittadino. “Come si fa ad essere in questa situazione nonostante i tanti esperti nominati in questi anni dal sindaco? – è intervenuto – sono stati spesi miglia di euro. Ora, invece, si parla di dissesto. Il sindaco ha anche pensato di tenere per sé la delega al bilancio ma con quali competenze? Quando si crea una situazione di questo tipo, si dovrebbe solo decidere di dimettersi”. Soprattutto l’opposizione ha spinto sulla “responsabilità”. “Non siamo sulla stessa barca del sindaco – ha spiegato il consigliere FdI Salvatore Scerra – se siamo in aula è grazie a noi consiglieri. Noi non siamo colpevoli di ritardi o eventuali omissioni. Questo consiglio, responsabilmente, si sostituisce all’amministrazione”.