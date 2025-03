“Basta donne vittime e subalterne, ci sia vera parità di genere”, Alario: “Servono atti concreti”

Gela. “Mai più vittime di chi avrebbe dovuto solo amarle e rispettarle. Mai più violenze a loro danno. Mai più subalterne nel contesto delle opportunità lavorative”. Nella giornata internazionale della donna, il segretario confederale Ugl Andrea Alario sottolinea come l’attenzione non sia mai troppa rispetto a una condizione, quella femminile, che non può essere trascurata. “I dati sulle violenze e sugli omicidi, con donne vittime, sono ancora allarmanti – spiega – in tutte le sedi istituzionali e nelle realtà sociali, la tendenza deve mutare nettamente. La sola cultura delle quote rosa non può bastare. Su un piano occupazionale, reddituale e di prospettiva di vita, la parità di genere non può essere esclusivamente un mero auspicio da propaganda ma deve diventare punto ineludibile nei programmi politici e nelle azioni di governo, a ogni livello”. Alario sottolinea l’importanza di una vera parità di genere. “Come organizzazione sindacale siamo con i lavoratori e siamo con le lavoratrici, ogni giorno e in qualsiasi contesto – continua – non bisogna mai abbassare la guardia. È inaccettabile che ancora oggi si faccia la drammatica conta delle donne uccise tra le mura domestiche o di quelle che patiscono infortuni sul lavoro e atteggiamenti vessatori, spesso vittime di incidenti o condotte discriminatorie”.