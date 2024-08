“Basta elemosinare incarichi in giunta”, Caci: “Il sindaco amministri seriamente”

Secondo Caci, c’è troppa discrepanza tra le promesse della campagna elettorale e la situazione pratica che si vive in città. “In campagna elettorale sembrava ci fosse una cura immediata per tutto, ma oggi mi sembra ci sia soltanto la priorità di prestare più attenzione ai delicatissimi equilibri politici piuttosto che ad intervenire sui servizi prioritari di cui necessitano i cittadini. A parte l’ottimismo che la nuova amministrazione manifesta con gli articoli di giornale, aspetto ancora di capire come la nuova giunta intenda risolverli concretamente i problemi. Magari, hanno capito che la cura dell’assessore Franzone che voleva passare con la provincia di Catania è solo utopia”, aggiunge. Infine, l’appello lo fa a Di Stefano. “Caro sindaco, mi preme ricordarvi che i tuoi figli come il mio vivono a Gela, quindi mi permetto di suggerirvi di mollare gli schemi della vecchia politica e iniziare ad amministrare seriamente per il bene della città. Spero passerà alla storia per aver cambiato la qualità dei servizi e aver creato sviluppo e strutture e non per il numero di assessori che intende ruotare in giunta. Concludo, ma questa è solo la mia posizione, che in qualità di consigliere comunale non rappresento la minoranza di nessuno ma sono espressione e voce di tutti i cittadini che mi hanno sostenuto e non”, sottolinea Caci.