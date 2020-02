“Basta il solo simbolo di lista nei moduli”, ecco le motivazioni del Tar: “Ricorso infondato”

Anche l’Assessorato regionale alle autonomie locali viene indicato come fonte di riferimento, attraverso le istruzioni fornite agli enti. “Di tutti i candidati deve essere indicato il nome, il cognome, luogo e data di nascita (art. 17, comma 7, T.U. approvato con D.P.Reg. 20 agosto 1960, n.3). Per la presentazione delle liste è necessaria la presenta, nei fogli successivi al primo, del simbolo di lista – si legge ancora – tuttavia si suggerisce che, anche nei fogli successivi al primo, sia presente oltre al simbolo di della lista l’indicazione dei nomi dei candidati in modo che ogni sottoscrittore prenda conoscenza della lista dei candidati”. Le indicazioni fornite quindi dall’Amministrazione non richiamano, in primo luogo, la normativa nazionale indicata dai ricorrenti, prospettando quale mero suggerimento l’opportunità che i fogli successivi al primo contengano, oltre al prescritto e necessario simbolo di Lista, anche il nome dei candidati”. I giudici del Tar hanno escluso che l’atto di citazione per querela di falso potesse portare ad una sospensione del procedimento amministrativo, come chiesto dal gruppo di centrodestra, in attesa di accertare presunte irregolarità su alcuni documenti elettorali. “Ritiene preliminarmente il Collegio – spiegano ancora i giudici – che il giudizio possa essere definito indipendentemente dalla proposizione della querela di falso ex art. 221 c.p.c. depositata in giudizio il 29/01/2020, ciò in quanto la questione colà sollevata non appare pregiudiziale alla definizione della presente controversia”. Una sentenza che potrebbe mettere la parola fine, almeno per ora, ad un dopo elezioni, fatto di toghe e procure.