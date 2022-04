“Basta lavoro nei giorni di festa”, sindacati proclamano lo sciopero

“Rilanciare lo slogan “lafestanonsivende” oggi come ieri sta a significare l’esigenza e la necessità di fare conciliare il lavoro con la famiglia, serve una legge che regolamenti una sana ed equa apertura per le domeniche e per i festivi, lavoratori e lavoratrici non sono né numeri nè macchine. Chiediamo da anni una legge in tal senso, ma chi legifera è distrattamente sordo”, fanno sapere i sindacati.