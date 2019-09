“Basta morti e viaggi della salute”, cittadini in piazza per bonifiche: “Ora comitato nazionale”

Gela. Si è visto anche qualche esponente istituzionale, in piazza Umberto I, dove è stato organizzato un flash mob, così come si è verificato in altri comuni, rientranti tra i Siti di interesse nazionale. I cittadini che vivono nei territori colpiti dagli effetti dell’industrializzazione chiedono bonifiche e tutela della salute. In piazza Umberto I, una quarantina di partecipanti, tutti rigorosamente con una maglietta bianca, ha rivendicato la necessità che anche la politica inizi a muoversi. “Ormai, non ci fidiamo molto né della politica nazionale né di quella regionale – spiega Orazio Mili che ha organizzato la manifestazione – non ci interessava il numero di partecipanti ma solo far capire a tutti che è il primo passo. Stiamo cercando di organizzare un comitato nazionale, che ricomprenda tutti i comuni Sin, con rappresentanti regionali. Vogliamo partecipare ai tavoli istituzionali e avere voce in capitolo. E’ positivo che la gente inizi ad essere sensibile al tema”. Nel pomeriggio, in piazza c’erano anche gli assessori Grazia Robilatte, Nadia Gnoffo e Florinda Iudici, il deputato regionale Nuccio Di Paola e anche l’ex candidato a sindaco Simone Morgana, referente regionale della Fiab. Gli esponenti della giunta si sono presentati alla manifestazione, in qualità di semplici cittadini. L’hanno voluto precisare, ma è chiaro che anche l’amministrazione comunale dovrà fare la propria parte.