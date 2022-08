“Basta strumentalizzazioni sui rifiuti”, Greco: “Candidati si schierino su questione morale”

Gela. La gestione del servizio rifiuti in città si conferma un tema sempre più sensibile. Negli scorsi giorni, il sindaco Lucio Greco ha spiegato che anche per il nuovo servizio in house seguirà la linea dell’assoluta “legalità”. Ora ribadisce però che non accetta “critiche strumentali”, finalizzate alla campagna elettorale. Ritorna sulle responsabilità del passato. “Consiglio a tutti di pensarci due volte prima di criticare la mia amministrazione per la gestione rifiuti. Prima o poi la verità verrà a galla, anche perché i documenti che attestano i debiti e le storture fatte dalle passate amministrazioni sono eloquenti, inconfutabili, parlano chiaro e sono a disposizione di tutti. Di questo tiro al bersaglio – dice – e di certi giudizi negativi, espressi su questa classe dirigente, in vista delle prossime elezioni, mi sono scocciato e al più presto risponderò per le rime. Solo per delicatezza e per il rispetto del dibattito democratico, non sono voluto entrare nel merito delle dinamiche politico-elettorali. Ma se qualcuno pensa di farsi la propria campagna elettorale sulle spalle dei difficili problemi a cui stiamo dedicando tutte le nostre energie, si sbaglia di grosso”.