Basta un’aula con dieci consiglieri, approvato il regolamento Tari

Gela. Non sono serviti numeri eclatanti per il sì definitivo al regolamento sulla Tari per i rifiuti. Le difficoltà dei pro-Greco, chiaramente in inferiorità rispetto ad una potenziale opposizione compatta, non mancano mai. Questa volta, “provvidenziale” è stato l’arrivo in aula dell’assessore Salvatore Incardona, che è anche consigliere comunale. Ha assicurato la decima presenza in un momento nel quale sembrava che non ci fosse l soglia minima per andare avanti. Sono infatti bastati dieci voti per raggiungere il capolinea e varare il regolamento, oltre all’immediata esecutività. Le assenze si sono fatte sentire anche tra i pro-Greco. Il centrodestra ha garantito una minima presenza in aula, comunque importante quando il voto può essere deciso veramente al fotofinish.