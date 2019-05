“Battuta la corazzata di Pagano, Federico e Bartolozzi”, Greco: “Non cercatemi per i favori…solo per la città”

“Però non venitemi a chiedere favori personali. Non ci saranno clientele e favoritismi – ha detto ancora – cercatemi solo per la città. Non mi farò tirare la giacca da nessuno. Voglio un rapporto diretto con i cittadini e potenzieremo l’Urp del Comune”. Probabilmente, un monito che ha voluto lanciare non solo ai tanti che lo ascoltavano, ma anche agli alleati che adesso rivendicano più visibilità, a partire dalla giunta. “Ci riuniremo prima possibile, anche per l’assegnazione delle deleghe”. Le settimane del palco di piazza Umberto sono finite, adesso il sindaco dovrà mantenere quello che ha promesso agli elettori, non sarà semplice.