Beach Soccer a Modica con la terza tappa di Sabbie di Sicilia

PALERMO (ITALPRESS) – Beach soccer ancora in primo piano. Scatta domani la terza tappa del campionato regionale di Serie B, indetto da Lnd Sicilia e organizzato da I Soci. La location che ospiterà l’ennesimo appuntamento con Sabbie di Sicilia sarà Marina di Modica. La spiaggia modicana è stata già l’anno scorso teatro dell’appuntamento, organizzato in tappa unica, che ha decretato l’Uniscuole Vittoria campione siciliano. “Ho creduto fortemente – spiega il presidente della Lnd Sicilia, Sandro Morgana – nel progetto di portare il beach soccer sulle spiagge siciliane. Dopo le prime due tappe possiamo ritenerci molto soddisfatti del riscontro sul piano sportivo e organizzativo. Ora entriamo nella fase decisiva con l’ultima tappa di qualificazione e la finalissima che si disputerà a Marina di Ragusa”.

L’impianto organizzato è già al lavoro da alcuni giorni. Fabio Nicosia, presidente de I Soci, guarda con grande entusiasmo all’appuntamento con il beach soccer. “Giochiamo in casa – confessa – perchè a Marina di Modica abbiamo trovato uno straordinario supporto da parte delle istituzioni. Ringrazio il sindaco Monisteri perchè ha dimostrato di vedere oltre il semplice evento sportivo. Il circuito Sabbie di Sicilia e il beach volley, dal 2 al 4 agosto, promuoveranno uno dei litorali più belli, insignito oggi della Bandiera Blu. Sport si coniuga con turismo”.

IL PROGRAMMA. Otto squadre maschili e quattro femminile si contenderanno il successo. In particolare, nel tabellone maschile, debutteranno nella prima partita (domani, alle ore 17), il Pro Ragusa – con Daniele Arena, un istituzione del calcio dilettantistico ibleo, sfiderà il Cartia Plant Scicli. Alle 17.45, a seguire, Taormina Soccer School-Uniscuole Vittoria, campione in carica. Completeranno il programma dei quarti di finale Chiaramontani-Villafranca Beach Soccer (18.30) e Scirocco Modica-Young Pozzallo.

L’indomani si giocheranno le semifinali e le gare che decideranno il piazzamento dal quinto all’ottavo posto. Domenica mattina spazio alle donne con Unime (campione della prima tappa a Torre Faro con la vittoria in finale ai rigori sulla DomusBet.tv Catania Beach Soccer) e Vittoria Fc in campo già alle 10.30 del mattino. A seguire la Virtus Marsala sfiderà l’Asd Scicli. Domenica pomeriggio le finali.

– Foto: Ufficio Stampa Lnd Sicilia –

(ITALPRESS).