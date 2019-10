BEFFA INTER, BARCELLONA RIMONTA E VINCE 2-1 AL CAMP NOU

BARCELLONA (ITALPRESS) – Serviva l’impresa a Conte e l’impresa non è arrivata. Ma è stata un’Inter convincente quella sconfitta dal Barcellona per 2-1 al Camp Nou in Champions League. La squadra nerazzurra passa subito in vantaggio con Lautaro, impone il proprio gioco in ripartenza per 45’ ma cala nella ripresa e subisce la rimonta blaugrana firmata da Suarez. Come da pronostico la squadra nerazzurra mantiene un baricentro basso alla ricerca dell’immediata verticalizzazione verso Lautaro e Sanchez al momento della riconquista della palla. E al 3’ c’è il vantaggio nerazzurro: sugli sviluppi di un rimpallo, Busquets lancia involontariamente Lautaro autore dell’1-0 con un diagonale vincente. Nel primo tempo il possesso palla sorride al Barcellona (65%) ma le occasioni da gol sono tutte per l’Inter: al 32’ Sanchez scarica per l’accorrente Barella il cui tiro a botta sicura viene deviato in angolo. Al 40’ si scatena Sensi: l’ex Sassuolo prima ci prova con un tiro di poco alto dal vertice dell’area, poi serve una palla perfetta per Sanchez impreciso di testa da pochi passi. Nella ripresa il Barcellona è un lontano parente della squadra spenta del primo tempo e il pareggio non tarda ad arrivare: Suarez raccoglie un cross di Vidal, da poco entrato, e al volo trova l’angolino basso dove Handanovic non può arrivare. L’Inter prova a riprendere in mano la partita ma all’85’ c’è il vantaggio blaugrana: Messi guida la ripartenza e serve Suarez che si beve Godin e batte Handanovic per il definitivo 2-1.

(ITALPRESS).