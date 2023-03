Beffato il Gela FC, l’Akragas la vince su rigore al 100’

Gela. Sconfitta pesante per il Gela FC, che cade per 1-0 sul campo dell’Akragas. I gialloneri reggono per tutta la gara la pressione dei padroni di casa, sfruttando anche la superiorità numerica, ma viene beffata da un calcio di rigore fischiato al 7’ minuto di recupero in favore degli avversari. Garufo dal dischetto non sbaglia e porta la sua squadra in vantaggio al 100’ minuto.

La squadra di mister Pensabene si ritrova ora a -4 dalla zona salvezza, con davanti Marineo, Resuttana San Lorenzo, Leonfortese e anche CUS Palermo. Prossima gara, da vincere, contro la Parmonval ultima in classifica e aritmeticamente retrocessa.