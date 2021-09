Bellanova e Faraone fanno visita a Greco, i renziani rilanciano il progetto in città

Gela. Un’iniziativa per la ripresa dell’attività istituzionale i vertici locali di Italia Viva l’avevano preannunciata. Lunedì, toccherà al viceministro alle infrastrutture Teresa Bellanova e al senatore Davide Faraone. Saranno in città, nel tardo pomeriggio. Il viceministro renziano avrà prima un incontro con il sindaco Lucio Greco e con la giunta, a Palazzo di Città. Successivamente, il dibattito interno al partito, previsto al lido Controcorrente. I rappresentanti cittadini e provinciali del gruppo faranno il punto della situazione, con interventi sia del coordinatore provinciale Giuseppe Ventura che di quelli cittadini Rochelio Pizzardi e Nadia Di Francesco. Italia Viva è nella maggioranza del sindaco Lucio Greco e probabilmente l’arrivo dei pezzi da novanta in città mira anche a rafforzare il sostegno all’avvocato, che ad inizio anno, nel corso dei lavori del congresso locale, ha espressamente chiesto al senatore Faraone un supporto ancora più consistente per la città, “come per Taranto”.