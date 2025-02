“Bellezza senza età”, Interact ed Euroform incontrano gli ospiti della Casa di riposo Giugno di Niscemi

Niscemi. Ieri mattina, un’importante iniziativa ha avuto luogo presso la Casa di Riposo G. Giugno di Niscemi. L’Interact di Niscemi, presieduto da Isabella Caruso, in collaborazione con l’Euroform, ha organizzato l’attività dal titolo “Bellezza senza età”, un momento pensato per regalare relax e benessere agli anziani ospiti della struttura.L’iniziativa ha avuto un grande successo, grazie all’impegno e alla dedizione della presidente che ha coordinato l’evento insieme al professore Salvatore Erba, il quale ha dimostrato una particolare attenzione nell’integrare e promuovere la scuola Euroform nel contesto sociale. Ad accompagnarli anche il presidente della scuola Euroform Salvatore Licata che ha svolto un ruolo fondamentale, dimostrando l’importanza di un impegno diretto nel sociale, in favore delle fasce più vulnerabili della comunità.

Durante l’attività, gli anziani sono stati accolti con trattamenti estetici, massaggi rilassanti e momenti di cura e benessere, un’opportunità per prendersi cura di sé in modo speciale, dimenticando per un attimo le preoccupazioni quotidiane e vivendo il piacere di piccoli gesti di bellezza.



Questa iniziativa, che ha unito generazioni diverse, ha avuto l’obiettivo non solo di offrire un momento di svago e cura personale, ma anche di sensibilizzare la comunità sull’importanza di riservare attenzione ai nostri anziani, spesso trascurati, e di offrire loro opportunità che li facciano sentire ancora vivi e apprezzati.