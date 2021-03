“Bene avvio lavori sulla Gela-Butera”, Cgil: “Non sia solo passerella della politica”

Gela. L’avvio di lavori lungo la derelitta Gela-Butera viene visto come un primo segnale istituzionale, dopo anni di quasi totale abbandono. L’attenzione la sollevano i vertici territoriali della Cgil. Da tempo, con manifestazioni pubbliche e incontri istituzionali, spingono per attivare gli interventi sulla Sp8, in condizioni veramente allarmanti. Ora, arrivano i primi sviluppi. “Avviare i lavori significa evitare incidenti più o meno gravi, mettere in moto l’economia di una provincia fortemente provata dalla crisi, ridare mobilità normale a migliaia di cittadini-automobilisti. Motivo per il quale – dicono Ignazio Giudice, Francesco Cosca e Nuccio Corallo – i riflettori non intendiamo spegnerli. Lo stesso potremmo dire per le strade del Vallone, abbandonate da decenni, come dimostrato ad ogni pioggia, anche della durata di un’ora che trasforma quelle arterie in letti di fango. L’insicurezza stradale è uno dei motivi che sta alla base della mancanza di attrattiva da parte delle imprese, determinando una mancata potenziale opportunità per migliaia di giovani cittadini, costretti dal contesto sociale ed economico ad una nuova e massiccia migrazione”.