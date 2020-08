Bene confiscato alla mafia sarà centro per donne vittime violenza, scelto progettista

Gela. E’ stato confiscato ad esponenti delle organizzazioni mafiose locali e dovrebbe diventare un centro per ospitare soggetti deboli, anziani, famiglie senza alloggio e donne vittime di violenza. Il progetto previsto per un immobile di via Madonna del Rosario è tra quelli coperti con il programma “Agenda Urbana”, una linea di finanziamento sulla quale l’amministrazione comunale, in tempi di tagli, punta molto. Negli ultimi mesi, c’è stata una netta accelerata, con procedure praticamente completate e le proposte progettuali in molti casi già inoltrate. Sull’immobile di via Madonna del Rosario, ormai nel patrimonio del Comune, si è definito un primo passo, con la nomina del progettista, che si occuperà anche della direzione dei lavori. La scelta è ricaduta su un funzionario interno al municipio, l’architetto Rosario Città, nominato dal dirigente Grazia Cosentino. A differenza della gran parte delle procedure, che sono coordinate dal settore sviluppo economico, con l’assessore Terenziano Di Stefano e il dirigente Antonino Collura (che coordina l’Autorità Urbana), la riconversione sociale della struttura destinata a soggetti deboli è invece affidata al settore ambiente. Il funzionario individuato dovrà definire il progetto, che servirà alle successive fasi.