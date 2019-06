“Bene Sammito alla presidenza…ora sostegno a giunta”, Scicolone: “Progetto Gela collaborerà”

Durante la campagna elettorale, Scicolone aveva parlato di “patto per la città”, proprio verso un’intesa politica ampia. “Il popolo è sovrano e si è espresso per il suo sindaco. Lucio Greco dovrà ridare speranze concrete ed occuparsi del risanamento della città, con delicati dossier che debbono essere rivisti, rivisitati e perfezionati da squadre di lavoro di professionisti competenti e preparati. Il governo cittadino si fonda sul patto per la città da me lanciato da anni e nei mesi antecedenti alle elezioni – conclude – ora i tempi sono maturi ed i gelesi di ogni schieramento attendono i risultati. La giunta e il sindaco necessitano di interfacciarsi con un consiglio comunale autorevole, guidato da persone fedeli e coerenti come Salvatore Sammito e anche da una opposizione costruttiva che avranno la funzione di essere il collante tra la politica e gli investitori, tra coloro che vogliono lavorare, produrre e coloro che pianificano lo sviluppo di Gela. L’associazione Progetto Gela, che ha aiutato il candidato Lucio Greco a costruire il patto per la città con le forze più sane del centrodestra, ed in particolare anche con il segretario dem Peppe Di Cristina, il Popolo della Famiglia ed Energia per l’Italia, continuerà a vigilare sul buon governo della città, indicando donne, uomini e strumenti per il raggiungimento degli obiettivi”.