Beni comunali, uffici lavorano a una mappatura generale: servirà per ricostruire in modo completo

Gela. La difficoltà prioritaria si deve a uffici con pochissimo personale a disposizione. I tecnici del settore comunale patrimonio, soprattutto per questa ragione, avranno necessità di qualche tempo in più per completare una mappatura di tutti i beni, mobili e immobili, nella disponibilità dell’ente. In un’ottica di dissesto finanziario e con la necessità di recuperare risorse, anche attraverso il piano delle alienazioni e valorizzazioni, lo scorso anno adottato dalla giunta, l’assessore Simone Morgana, fin dall’inizio, ha dato una linea precisa agli uffici. Lo scopo è ricostruire la “geografia” dei beni dell’ente, troppo spesso confusionaria e senza una quadratura, quanto a completezza di dati e informazioni. Il lavoro degli uffici, su questo versante, per quanto possibile sta andando avanti.