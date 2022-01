Beni confiscati alla mafia, Cgil scrive anche a Greco: “Con Pnrr fondi per valorizzarli”

Gela. Circa 250 milioni di euro, attraverso una delle azioni del Pnrr, per valorizzare beni confiscati alla criminalità organizzata. La segreteria confederale della Cgil e quella provinciale della Fillea, con i sindacalisti Rosanna Moncada e Francesco Cosca, hanno scritto ai sindaci della provincia, per un confronto che possa essere propedeutico a progetti da presentare, proprio per cercare di rientrare tra quelli ammissibili a finanziamento. In città, sono diversi i beni confiscati ad esponenti dei clan, che ancora oggi non sono stati assegnati né hanno avuto finalità sociale. “Sono previsti criteri premiali, in particolare per la valorizzazione con finalità di centri anti-violenza per donne e bambini o case rifugio con asili nido o micro nidi”, spiegano i sindacalisti.