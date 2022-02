Beni confiscati alla mafia, Corte dei conti avvia verifiche anche per quelli del Comune

Gela. La sezione di controllo della Corte dei Conti regionale ha disposto l’avvio di controlli e verifiche sulla gestione dei beni confiscati alle organizzazioni mafiose. Sono quarantuno gli enti isolani individuati dai magistrati contabili e che dovranno trasmettere dati e documenti sulla gestione dei beni, soprattutto immobili, sottratti alle mafie. Tra questi, c’è anche il Comune di Gela. La verifica, infatti, si concentra su Comuni, Liberi Consorzi e Città metropolitane, che abbiano in gestione non meno di venti beni, confiscati ad esponenti dei clan. Una questione, quella della valorizzazione dei beni confiscati, che a Palazzo di Città bisognerà valutare con attenzione. L’indagine avviata dai magistrati contabili, infatti, è finalizzata anche ai fondi del Pnrr, che prevedono capitoli consistenti (circa 300 milioni di euro) per finanziare il rilancio e la valorizzazione, a scopi sociali, di beni che furono delle mafie. Ad oggi, in città, non risultano vere e proprie assegnazioni di questi beni, nonostante nel recente passato siano stati avviati procedimenti e firmati protocolli. La Corte dei Conti intende coinvolgere i responsabili dell’Agenzia nazionale per i beni sequestrati e confiscati, che coordinano tutte le fasi per il trasferimento agli enti, che dovrebbero poi provvedere all’affidamento, per ridare alla collettività una piena fruibilità.