Beni sequestrati ai Luca, nominati periti: analizzeranno entità dell’intero patrimonio

Gela. I pm che hanno seguito la vasta indagine sul gruppo imprenditoriale Luca chiedono la confisca di beni, per un valore complessivo superiore ai sessanta milioni di euro. Un mese fa, è partito il procedimento, davanti ai giudici delle misure di prevenzione di Caltanissetta. Saranno i periti ad occuparsi di valutare dati e numeri, fondamentali per ricostruire l’origine effettiva di patrimoni, finiti al centro delle indagini. I giudici hanno provveduto alla nomina degli esperti e anche le difese hanno scelto di avvalersi di propri consulenti. Gli imprenditori sono stati coinvolti nel blitz “Camaleonte”, con l’accusa di essere stati vicini a Cosa nostra e di aver messo a disposizione le loro disponibilità. Contestazioni sempre respinte, in attesa che a settembre si apra l’udienza preliminare. Lo scorso febbraio, venne disposto un nuovo provvedimento per la confisca dell’intero patrimonio degli imprenditori, che già dopo il blitz “Camaleonte” ottennero prime decisioni favorevoli dal riesame.