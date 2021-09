Bennici: “Gela è un cantiere aperto, ma esiste un assessore ai Lavori pubblici?”

Gela.”Questa amministrazione ha un assessore ai lavori pubblici?”. E’ questa la domanda che si pone Sandra Bennici e fratelli d’Italia a 24 ore di distanza dalla tappa del Giro di Sicilia in città, che da un lato ha messo in vetrina le bellezze architettoniche e paesaggistiche ma che politicamente ha fatto storcere il naso. “La città è ripulita – dice la Bennici – il lungomare addirittura asfaltato. Una città dove regni la pulizia,il decoro e l‘ordine pubblico. Questa è la città che i gelesi vorrebbe sempre vedere e vivere ma l’amara realtà è un’altra. Quella di ieri la fotografia di un momento, limitato solo alle vie della città dove è passato il tour. È sufficiente andare in giro e constatare il degrado, l’abbandono e il non avere attenzione per la sicurezza”.