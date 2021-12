Bennici: “In città mancano pure le luminarie natalizie, è il buio di Greco”

Gela. A venti giorni dal Natale, in città non si respira l’atmosfera, tipica del periodo. Il consigliere comunale Sandra Bennici, segnala la totale assenza di luminarie. In piazza Umberto I, sono in corso i lavori preparatori dell’albero, che ormai da alcuni anni viene illuminato, intorno alla fontana. Per il resto, nient’altro. “Yutte le città del mondo sono illuminate a festa, tranne che Gela. Ad oggi, girare per le strade della città è desolante. Se non fosse per gli addobbi dei privati, sarebbe come se non fossimo già a Natale. Un anno difficile, la pandemia ha stravolto la vita di tantissime famiglie della città e sicuramente gli animi di molti sono tristi per avere subito gravi lutti e per situazioni economiche disastrose. Ma proprio per sgomberare il buio di questi mesi – dice il consigliere di Fratelli d’Italia – la luce delle luminarie di Natale doveva brillare più che mai. I cittadini hanno diritto di vedere la luce e la speranza di una ripresa economica e sociale. L’amministrazione del sindaco giusto ha ritenuto opportuno lasciare la città al buio distruggendo anche la speranza di un futuro migliore”.