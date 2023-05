Bennici incontra viceministro Leo e deputata Longi, “in città superare amministrazione miope”

Gela. Il vicecoordinatore provinciale di Fratelli d’Italia Sandra Bennici, ieri era ad Enna all’incontro organizzato da Sicindustria sulla riforma fiscale. E’ stata l’occasione anche per qualche confronto politico, in presenza del viceministro dell’economia Maurizio Leo e della parlamentare Eliana Longi, entrambi esponenti meloniani. “Grazie al viceministro Maurizio Leo per avere illustrato la riforma con l’impegno che da subito ci saranno testi unici compilativi, un fisco più leggero e non vessatorio. Un grazie particolare all’onorevole Eliana Longi – dice Bennici – per avere organizzato l’evento e per l’attenzione alle istanze del territorio, per il suo impegno al ripristino della linea ferroviaria Caltagirone-Gela e per la valorizzazione delle tratte minori, in quanto componente della commissione trasporti”.