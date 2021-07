Berrettini ai quarti di finale a Wimbledon

LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – Matteo Berrettini approda nei quarti di finale di Wimbledon, terzo Slam del 2021 in corso sui campi in erba dell’All England Club. Il 25enne tennista romano, n.9 del ranking e 7 del seeding, reduce dal successo al Queen’s, ha sconfitto agli ottavi il bielorusso Ilya Ivashka, n.79 Atp, con il punteggio di 6-4, 6-3, 6-1. L’azzurro sfiderà per un posto in semifinale il vincente del quarto tra il tedesco Alexander Zverev ed il canadese Felix Auger-Aliassime, rispettivamente teste di serie numero 4 e 16.(ITALPRESS).