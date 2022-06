Berrettini in semifinale a Stoccarda, Sonego ko nei quarti

STOCCARDA (GERMANIA) (ITALPRESS) – Matteo Berrettini si qualifica per le semifinali del “Boss Open”, torneo Atp 250 dotato di un montepremi pari a 692.235 euro che si sta disputando sui campi in erba di Stoccarda, in Germania. Il tennista romano, testa di serie numero 2, ha sconfitto nei quarti in un derby tutto azzurro il torinese Lorenzo Sonego, sesta forza del seeding, con il punteggio di 3-6 6-3 6-4, maturato in due ore e 19 minuti di gioco. Berrettini, al suo rientro dopo i tre mesi di stop in seguito all’operazione alla mano e aver saltato tutta la stagione sulla terra, sfiderà per un posto in finale il tedesco Oscar Otte.- foto LivePhotoSport -(ITALPRESS).