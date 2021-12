Bianca Cannizzaro: passi verso la luce!

Evidentemente, chi ha avuto modo di conoscerla e di frequentarla, ha visto in lei una bellezza che si vede solo con gli occhi del cuore. E se sentiamo il bisogno di ricordare la nostra Bianca, ci siamo fatti per lo meno un’immagine della sua anima infuocata dalla passione dell’amore. È il caso ricordatoci da Arthur Schopenhauer per il quale solo la luce che uno accende a se stesso, risplende in seguito anche per gli altri. Pur devastata dalla malattia, pur conoscendo il grande dolore, anzi forse proprio per questo, Bianca ha vissuto l’esperienza di un allargamento della propria dimensione interiore che diventa bellezza, il massimo dello splendore, agli occhi di Dio. Questo è il caso o un caso contemplato anche da una riflessione di Henry Fielding per il quale nessuno ha mai visto la bellezza in tutto il suo splendore quando non l‘abbia vista nel dolore. La nostra Bianca ha saputo liberarsi dalle pastoie del corpo per rendere più leggera e libera la sua anima. Alda Merini direbbe che quando l’anima è satura dentro di amarezza e dolore diventa incredibilmente bella e soprattutto potente. Potenza che, diciamo noi, può essere espressa solo nel e con l’amore. A questo punto, mi viene facile collocare Bianca, come vorrebbe Plotino, nell’empireo della bellezza se riteniamo davvero attendibili le parole di Charles Bukowski, il quale affermava di aver visto persone a pezzi aiutare chi aveva solo una crepa. E questa considerazione ci induce a dire che Bianca aveva, tra l’altro, alto il senso del dovere: Il suo telefono era, di giorno come di notte, sempre acceso nell’eventualità che qualcuno dei suoi pazienti avesse avuto la necessità di consultarla. Per quanto si possa essere alla moda, l’abito migliore sarà sempre quello che vestirà una bella anima. Noi uomini abbiamo la capacità di incorporare, di portare in noi, le persone che amiamo o che abbiamo amato quando erano in vita, togliendo così un po’ di potere alla morte. E Bianca vivrà fino a quando un cuore ne custodirà il ricordo.