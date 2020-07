Biblioteca comunale con pochi servizi, nuova interrogazione

Gela. Dopo oltre un anno, l’amministrazione comunale non ha dato esito alle richieste avanzate attraverso un’interrogazione, allora presentata dal gruppo del sindaco di “Un’altra Gela”. Il consigliere comunale Emanuele Alabiso e il gruppo leghista vogliono ottenere indicazioni chiare sugli interventi alla biblioteca comunale, che rimane ancora carente di servizi come il wifi e il distributore automatico. Non è stato ripristinato neanche il sistema di climatizzazione. Da quanto emerge nella nuova interrogazione, in biblioteca mancano inoltre i prodotti per la sanificazione anti-Covid.