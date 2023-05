Bicycle Wine Routes, alla scoperta del territorio e dei prodotti locali

Gela. Lungo le colline di gesso che si alzano dalla piana di Gela corrono strade antiche, fatte di storia e passaggi contadini. Vie di comunicazione che dal mare risalivano alle terre coltivate, dove i vigneti maturano al sole mediterraneo. La FIAB ha deciso di ripercorrere questi itinerari, immersi nei suoni della campagna siciliana, risalendo i pendii che lasciano la città per perdersi nella macchie di ulivi e vigna.

“Questo tour vuole essere diverso perché puntiamo sulla valorizzazione delle aziende del territorio. Per il secondo anno saremo ospiti di un’azienda vinicola dove, dopo aver guadagnato la collina, come si usa in gergo, si arriverà nel cuore di una piccola azienda che produce con cura e sapienza il vino delle terre nostre, degustando un buon calice di vino e osservando da vicino i filari al sole del tardo pomeriggio- ha dichiarato Simone Morgana, presidente della FIAB- Lo scopo è quello di ridare al territorio una vocazione e far ripartire il cicloturismo, un settore che negli ultimi anni ha riscosso grande successo in tutta Italia. Gli appassionati infatti quando prenotano una vacanza cercano questo tipo di escursioni. Il cicloturismo può fare la differenza nella ripartenza del turismo gelese.”

Il raduno in bici si terrà in piazza Umberto alle 16. L’ arrivo presso l’azienda Catalano Viticoltori e breve visita dei vigneti con degustazione è prevista intorno alle ore 17,15.Il rientro in città sarà per le ore 20.