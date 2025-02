Bilancio, altri approfondimenti in municipio: si stringe per la pubblicazione dello “sblocca royalties”

Gela. Il bilancio stabilmente riequilibrato è senza ombra di dubbio l’obiettivo saliente per l’amministrazione comunale, in questi mesi di inizio anno. Il sindaco Di Stefano, che ha la delega al ramo, sta continuando a portare avanti incontri e verifiche tecniche. Anche questa mattina, ci sono stati approfondimenti con i riferimenti della società esterna che si occupa di monitorare il capitolo. Tra febbraio e marzo, l’amministrazione comunale punta a chiudere lo strumento finanziario, fondamentale nel percorso per superare il dissesto. Gli uffici del settore attendono il via libera rispetto allo “sblocca royalties”, così da destinare alla quadratura del bilancio una quota consistente dei fondi versati dalle società estrattive attive sul territorio. La norma, inserita nel maxiemendamento della legge finanziaria regionale, deve ancora essere pubblicata in gazzetta ufficiale.