“Bilancio con i soldi dei cittadini”, Donegani: “Royalties dovevano andare al risanamento e alle opere”

Gela. Il bilancio stabilmente riequilibrato, nel pieno del dissesto del municipio, vedrà la luce soprattutto attraverso lo “sblocca royalties”, ormai pubblicato in gazzetta ufficiale e già approvato dall’Ars nel maxiemendamento alla legge finanziaria regionale. Un punto che il laboratorio politico “PeR” non ha mai condiviso. Il segretario regionale Miguel Donegani continua a insistere sul “salva Gela”. “La nostra proposta di due anni fa era e oggi rimane il “salva Gela”, utilizzando i soldi dello Stato, come nel caso di Catania, e non i soldi dei gelesi, previsti a compensazione delle tante vittime da inquinamento ambientale. Queste somme ritenevamo e riteniamo, oggi più che mai, devono andare a spese per lo sviluppo economico, per il risanamento ambientale e per la riqualificazione dei quartieri. Abbiamo proposto anche il collettore di via Venezia, una delle opere fondamentali e strategiche. Si è scelto invece di utilizzare le royalties per il bilancio stabilmente riequilibrato, quindi sarà merito dei cittadini e non della politica”, dice Donegani. Il percorso è ormai indicato, soprattutto dopo la pubblicazione della norma.