Bilancio di previsione, Giordano: “Stiamo già lavorando sugli atti propedeutici”

Gela. Questa sera, dopo la travagliata seduta della scorsa settimana, si torna in aula consiliare. All’ordine del giorno, c’è soprattutto il consolidato 2020. E’ uno degli atti finanziari sui quali l’amministrazione comunale non può permettersi di essere battuta, come è accaduto invece, proprio la scorsa settimana, già sulla proposta di prelievo del punto. Gli uffici finanziari dell’ente, comunque, sono già al lavoro sugli atti propedeutici del bilancio di previsione 2022. L’assessore Danilo Giordano, nonostante le tante vicissitudine politiche della maggioranza, sta proseguendo l’attività, insieme ai tecnici e al dirigente Alberto Depetro. “Ho sollecitato gli uffici per avere tutta la documentazione e gli atti. Stiamo lavorando sui documenti propedeutici al bilancio. Mi riferisco al piano triennale delle opere pubbliche, al piano delle alienazioni e a quello del fabbisogno del personale. Non sono di diretta competenza del nostro settore, ma ho chiesto a tutti gli uffici di provvedere”. Lo scorso anno, l’assessore centrista (in quota Udc) riuscì a portare in aula il bilancio, ottenendone l’approvazione, decisamente prima delle consuetudini del recente passato. Sembra che voglia proseguire in questa direzione, magari anticipando ulteriormente i tempi.