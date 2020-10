“Bilancio entro 31 ottobre”, in municipio nota della Regione: tempi saranno più lunghi

“Non appena avrò tutti gli atti – dice – inserirò il punto all’ordine del giorno. Ho avuto comunicazione della nota e stiamo lavorando in tal senso”. Dopo l’eventuale approvazione del documento finanziario, toccherà a Sammito dare comunicazione agli uffici palermitani. La commissione consiliare bilancio pare abbia iniziato il lavoro preliminare per l’analisi delle carte del bilancio. I tempi per arrivare al voto finale dell’aula consiliare, ad oggi, non sembrano quantificabili in maniera certa. Tra gli altri passaggi, c’è l’approvazione degli atti propedeutici. Sammito ha già predisposto la convocazione di una seduta ordinaria dell’assise civica, fissata per martedì prossimo. “C’è un primo ordine del giorno che ho stilato in base agli atti pervenuti – spiega ancora – se dovessero arrivare anche quelli del bilancio, provvederò subito ad integrare il punto”. Il bilancio di previsione, in una fase resa ancora più difficile dall’emergenza sanitaria, sarà una tappa cruciale per la giunta Greco, anche su un piano strettamente politico.