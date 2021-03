Bilancio entro fine aprile, primi atti in commissione: assessore e tecnici accelerano

Gela. La scorsa settimana, la giunta ha dato il via libera al piano delle alienazioni e a breve dovrebbe arrivare il voto anche per il piano triennale delle opere pubbliche. Sono tutti passi amministrativi propedeutici al bilancio di previsione. Sul documento finanziario, l’assessore Danilo Giordano e i tecnici stanno continuando a lavorare. Già ad inizio anno, l’assessore centrista aveva fatto pervenire una nota a tutti i settori del municipio, chiedendo la trasmissione dei dati fondamentali per definire e strutturare il bilancio di previsione 2021. Negli ultimi giorni, negli uffici del Comune pare sia arrivata la conferma che il bilancio possa essere trasmesso alla presidenza del consiglio comunale, entro fine aprile, così da calendarizzare la discussione in aula. Una conferma che pare avvalorata dal fatto che le prime bozze a breve dovrebbero essere affidate alla commissione consiliare bilancio, che dovrà rilasciare parere.